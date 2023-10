Domani all’Arcimboldi irrompe sul palco il fantasma dell’opera!

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieto di annunciare il grande debutto milanese di The Phantom of the Opera, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber che sarà in scena agli Arcimboldi dall’11 al 22 ottobre 2023. The Phantom of the Opera, prodotto da Broadway Italia e presentato a Milano da Show Bees, sarà in lingua inglese con orchestra dal vivo e diretto da Federico Bellone. Ramin Karimloo, tra i più stimati interpreti di musical al mondo e nominato agli Olivier Award e ai Tony Award (i premi più importanti del teatro internazionale), sarà di nuovo il, ruolo che ha già ricoperto a Londra, in Corea e in occasione del venticinquesimo anniversario dello spettacolo alla Royal Albert Hall di Londra. “Non potrei essere più felice di far parte di questa nuova produzione di The Phantom of The Opera. Sono entusiasta di lavorare con il regista, Federico Bellone. Entrambi ...