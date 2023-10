Distruggeremo Hamas Ma l' ex 007 avverte | Quanto durerà la guerra

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il direttore dello Shin Bet dal 1988 al 1995, Jacob Perry: "Israele non può più permettersi di averecome vicini"

Temiamo che il sacrificio di, preventivato o meno, sia visto a Teheran nell'ottica di uno scontro finale con Israele, di cui l'attacco di sabato non sarebbe altro che un innesco. Come ci si ...Non commetteremo nuovamente questo errore e, lentamente ma inesorabilmente", ha concluso. L'impotenza degli Stati europei sulla sicurezza, dall'Ucraina al Medio Oriente Gli Stati ...

Il direttore dello Shin Bet dal 1988 al 1995, Jacob Perry: "Israele non può più permettersi di avere Hamas come vicini" ...I carri armati e i blindati di Tsahal sono già attorno a Gaza. Ma Israele ha davanti un conflitto lungo e sanguinoso. E ben peggiore di quello combattuto nel 2005… Leggi ...