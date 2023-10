Disavventura per l’astrofisico Luca Perri | rubato il pc con le diapositive prima dell’intervento a BergamoScienza

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Bergamo. Senza alcuna diapositiva a supporto, è salito sul palco die ha parlato per due ore e mezza ininterrottamente di Robert Oppenheimer, il fisico che costruì labomba atomica protagonista dell’omonimo film uscito quest’anno nelle sale cinematografiche. Non ha avuto altra scelta, l’ astrofisico e divulgatore scientifico con migliaia di followers sui social, perché “sabato sera – come racconta lui stesso in un post – qualcuno ha deciso di aprire la mia auto e rubare dal bagagliaio uno zaino” con all’interno i suoi oggetti personali. Li elenca: “Un documento d’identità e, soprattutto, il computer e un hard disk” per il backup dei dati. “Quindi, a parte il danno economico, ho perso tipo cinque conferenze preparate nell’ultimo mese, fra cui l’ultimo spettacolo, qualche decina di pagine ...