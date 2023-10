DIRETTA Israele | bombardamenti su ospedale Gaza | ci sono vittime

(Di martedì 10 ottobre 2023), tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente, oramai arrivato al quarto giorno di conflitto(Ansa Foto) Notizie.comQuarto giorno di conflitto intra le forze locali e quelle palestinesi di Hamas. Ricordiamo che queste ultime, nelle prime ore di sabato 7 ottobre, hanno attaccato a “sorpresa”, Tel Aviv e Betlemme provocando non pochi danni e tantissime. Allo stesso tempoha risposto con il fuoco. Si tema per la vita di moltissimi ostaggi israeliani catturati proprio dai palestinesi. L'articolo proviene da Notizie.com.

10 ott 05:56 Due giornalisti palestinesi uccisi in un raid aereo disu Gaza Due giornalisti locali sono stati uccisi e un altro ferito in un attacco aereo israeliano contro un edificio ..."I nostri Paesi sosterrannonei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocità". I video postati da miliziani di Hamas e civili Che cos'è Hamas, chi la finanzia, quali ...

Guerra Israele-Hamas, le news di oggi in diretta: israeliani pronti all'assalto di Gaza, miliziani minacciano gli ostaggi Fanpage.it

di Mauro Evangelisti Assedio totale e bombe. Nel discorso alla nazione, in serata, Netanyahu annuncia che a Sud, nelle città e nei kibbutz vicino al confine con Gaza, si sta operando ...In risposta I militanti sciiti libanesi hanno colpito due caserme israeliane non lontano dal confine "usando missili teleguidati e colpi di mortaio che li hanno colpiti direttamente", alche Israele ha ...