Diretta Chi ha organizzato tutto | il tassello decisivo Quando l' Iran entra in campo Gaza | diluvio di fuoco

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo il via all'operazione "al-Aqsa" l'attacco di Hamas ad Israele, la durissima risposta contro la Striscia di: prima l'attacco aereo, ora l'azione di terra, che potrebbe iniziare entro la fine della giornata di oggi, martedì 10 ottobre. Tensioni anche con il Libano. Gli Usa: non abbiamo prove del coinvolgimento di Israele. Due italiani dispersi. Segui la. Ore 06.07 - Israele, trovati i corpi di circa 1.500 terroristi. Secondo quanto si apprende, in Israele "sarebbero stari ritrovati i corpi di circa 1.500 terroristi palestinesi". Ma la caccia agli infiltrati non sarebbe ancora terminata. Ore 05.47 -, due giornalisti palestinesi uccisi in attacco aereo Due giornalisti palestinesi sono stati uccisi e un altro ferito in un attacco aereo israeliano contro un edificio residenziale nella parte ...