Difficile che i danni alluvionali siano rimborsati | bisogna pensare a come assicurare i beni privati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) A memoria di blogger, dopo l’esempio irripetibile dell’alluvione fiorentina del 1966, mai più sono stati totalmenteai. Molto spesso neppure parzialmente. Le recenti promesse e le conseguenti liti istituzionali su questo tema sono noiose e inconcludentile grida dei gabbiani che seguono il peschereccio perché pensano che le sardine saranno gettate nel mare. Il rischio è in rapido aumento, non tanto per la supposta crescita della pericolosità idraulica, quanto per la crescita enorme e incontrollata della esposizione e per l’ignavia nei confronti della vulnerabilità.a una copertura pubblica deiè una pura illusione. In Emilia Romagna isono stati enormi, ...