Descalzi Eni | In 70 anni Eni ha dimostrato la capacità di evolversi e di anticipare cambiamenti

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "L'elemento caratteristico che ha marcato questi settant'di storia è ladi Eni di, di cambiare il suo aspetto pionieristico e anche di", le parole di Claudio, amministratore delegato di Eni, alla cerimonia per i 70di Eni. / Immagini Youtube Eni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L'Ad Claudioha spiegato che "in questi settant'anni di storiaè stata capace di evolvere costantemente, di innovare, di essere pioniere dei cambiamenti, di anticiparli". Gli elementi ......di storia è la capacità didi evolversi nel tempo, il suo approccio pionieristico e il saper trasformarsi e anticipare i cambiamenti', l'intervento dell'amministratore delegato Claudio, ...

In questi 70 anni l'Eni è sempre stata un punto di riferimento per l'Italia. Lo è stata nei momenti più difficili e nei momenti più felici. Ha accompagnato le trasformazioni economiche e sociali ...