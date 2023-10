“Dermatite Atopica? Da oggi si cambia” | il 21 ottobre visite gratuite

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPorte aperte nella Dermatologia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino pere consulenzesulla. La giornata “? Dasi”, organizzata con il sostegno e il patrocinio dell’associazione dei pazienti Andea (Associazione Nazionale), è in programma per sabato 21. Dalle ore 9,30 alle 13, i dermatologi Rosa Valentina Puca, Giovanna Galdo e Oriele Sarno offriranno consulti gratuiti nei tre ambulatori situati al secondo piano, settore B, della Città ospedaliera. Per usufruire della visita è necessaria la prenotazione: per gli interessati è a disposizione il contact center dedicato, ...

In questo numero: Colesterolo e rischi cardiovascolari, agisci prima per proteggerti Colangite biliare primitiva per circa 20mila italiani, focus al Senato Baricitinib rimborsato pere alopecia areata Herpes zoster, a Torino è boom di vaccinazioni E ancora Prénatal lancia a Roma 'Generazione G' per aiutare i neogenitori Insufficienza cardiaca, via libera alla ...... IISMAS, abbiamo partecipato per dare il nostro contributo sulla prevenzione delle malattie dermatologiche, con attenzione a quelle infiammatorie - come lae la psoriasi - , ma in ...

“Dermatite atopica Da oggi si cambia”: visite gratuite al Moscati AvellinoToday

Dermatite atopica: visite di screening gratuite su prenotazione all’ospedale delle Scotte RadioSienaTv

Avellino – Porte aperte nella Dermatologia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per visite e consulenze gratuite sulla dermatite atopica. La giornata “Dermatite Atopica Da oggi s ...Melanoma screening gratuiti. Il 14 e 15 ottobre gli specialisti delle Terme di Comano faranno controlli gratuiti ...