La portavoce delrwandese, Yolande Makolo, non si scompone: "Human Rights Watch continua a ... "Sosteniamo il rapporto perché dimostra che ciò che anche noiha senso".Salario minimo, Landini contro ilMeloni. Il tema del salario minimo è stato il protagonista della manifestazione indetta dalla Cgil. "quello che sta accadendo al Cnel ", ha detto ...

"Denunciamo il governo italiano". La follia della Ong Sea Eye ilGiornale.it

Pagliarulo: "La Costituzione è il manifesto dell'antifascismo" ANPI

La Ong tedesca, dopo il fermo della loro nave ad agosto, sfida il governo in tribunale e ha dichiarato che le leggi italiane sull'immigrazione sono funzionali alla propaganda di destra e alla criminal ...A Roma è andata in scena la grande giornata della manifestazione Cgil dal titolo: "La via Maestra". Più di cento le associazioni scese in piazza al fianco ...