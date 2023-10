“Decine di gatti abbandonati senza acqua e cibo nel deserto per farli morire” | la scoperta choc ad Abu Dhabi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023)dinelper. Questo è ciò che sta accadendo nelle zone desertiche di Al Falah, a ridosso della capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu. Come riportato da Al Arabiya, i primi soccorritori giunti nelle zone indicati dai (rari) passanti sono rimasti sconvolti. Una cinquantina le carcasse dimorti e altrettanti di bestiole stremate e in fin di vita. I felini ancora vivi erano malnutriti e disidratati. Il Department of Municipalities and Transport (Dmt), hanno annunciato di aver “avviato immediatamente le indagini”, mentre Sheikh Mohammed bin Rashid, il sovrano del Dubai, ha ringraziato i residenti che hanno salvato i ...