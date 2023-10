Debiti sempre più alti per le famiglie italiane | più che raddoppiati rispetto alla crisi del 2012

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Gli italiani hanno piùche non riescono a ripagareal, l’anno delladel debito sovrano. Questo dato riassume le difficoltà delle, certificate in occasione della presentazione del Rapporto nazionale sul sovraindebitamento 2023. Il presidente dell’associazione Liberi dal Debito, Jimmy Greselin, spiega che “in Italia ci sono ancora 10 milioni di sovraindebitati”. Il report sui dati delle persone sovraindebitate è stato predisposto insieme a Legge3.it e Salvagente. Aumenta il numero disovraindebitate “Coloro che non riescono più, in maniera definitiva, a pagare i propri impegni finanziari”, sono quindi in aumento. Parliamo di quelle persone che non hanno beni o stipendi sufficienti per i loro creditori. Si tratta di un fenomeno che è apparso ...