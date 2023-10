De Vrij | l’agente | «Lui contento del rinnovo! Vuole lo Scudetto»

Leggi su inter-news

Stefan dein estate ha rinnovato il suo contratto con l'Inter. Federico Pastorello, il suo agente, ha parlato in collegamento con Radio Sportiva. RINNOVO – Federico Pastorello, agente di de, parla del prolungamento del contratto del calciatore nerazzurro: «Diciamo che Stefan è ovviamente moltodel rinnovo fatto. Non era ancora pronto, aveva delle opportunità e degli interessamenti. Non li abbiamo mai voluti approfondire, lui voleva rinnovare con l'Inter. Credo che sia concentrato nel vincere lo, lo desidera con la maglia dell'Inter».