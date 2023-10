De Laurentiis | “Con Garcia sto vivendo un momento no | ma ogni decisione affrettata è sbagliata”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il patron azzurro Aurelio De, presente alla Luiss di Roma, si è soffermato sulla questionee suldel Napoli. CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De, direttamente dall’Università Luiss Guido Carli di Roma, ha affrontato la questione ‘scottante’ dell’allenatore Rudied ilattuale del Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sui social network, Deha espresso la sua preoccupazione per ildifficile che sta attraversando con il tecnico francese, sottolineando l’importanza di prendere decisioni ponderate in questa fase. “Constounno....

Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo,la morte nel cuore. Quando devi prendere una decisione così dolorosa, sei il primo a soffrirne". Lo ha detto Aurelio De, che ha ...Non c'è solo il presidente Deinsoddisfatto delle prestazioni della sua squadra, ma ... Il miglior dodicesimo della stagione precedente, il centrocampistapiu gol della rosa e la luce ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si trova a Roma all'università Luiss ... Ecco le sue valutazioni in merito: "Il futuro di Garcia Con lui sto vivendo un momento no. Io sono un ...Quando ti mandano a quel paese in mondo visione, fa effetto, ma anche Lobotka non sta vivendo il suo miglior momento con questo allenatore. De Laurentiis si è pentito di questa scommessa e adesso ...