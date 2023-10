De Laurentiis | con Garcia momento no | «Prenderò le decisioni opportune»

(Di martedì 10 ottobre 2023) «A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore. Quando devi prendere una decisione così dolorosa, sei il...

Le parole di Aurelio DeDeha affermato in un incontro all'Università Luiss ... vi siete resi conto chequattro aerei portiamo la bellezza di centoventi giocatori che valgono ...Giuffredi ce l'ha ancheil direttor sportivo Meluso, reo di non aver risolto la questione prima ... solo perché ho grande rispetto dei miei ragazzi, della società, di Aurelio Dee del ...

De Laurentiis: "Con Garcia momento no. Supercoppa in Arabia da deficienti" La Gazzetta dello Sport

Napoli, De Laurentiis: "Con Garcia momento no ma ogni decisione affrettata è sbagliata" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli, dopo il summit Garcia, registra nuovi risvolti: nel mirino di De Laurentiis non solo il sogno Conte, occhio alla nuova pista Gallardo ...Nello spogliatoio gli animi non sono sereni e lo stesso presidente De Laurentiis sarebbe molto amareggiato per la situazione. Un eventuale prossimo passo falso spalancherebbe le porte al successore ...