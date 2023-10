De Laurentiis | 'Con Garcia momento no Esonero? A volte capita Deficiente chi vuole la Supercoppa in Arabia'

Garcia sto vivendo un momento no . Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di ... Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio Denel suo intervento alla tavola ...Il tempo per trovare una soluzione c'è, ma bisogna agire in fretta poiché la Supercoppa si gioca tra poco più di 3 mesi e non è certo facile trattaredue personaggi vulcanici come Dee ...

Napoli, Garcia rischia l’esonero: incontro con De Laurentiis Il Fatto Quotidiano

Napoli, confermato Garcia per ora: in caso di esonero, De Laurentiis pensa a Tudor | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio sulla crisi del Napoli: "Con Garcia sto vivendo un momento no. Supercoppa Da deficienti" ...Durante il suo intervento all'Università Luiss di Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della situazione legata al futuro di Rudi Garcia .