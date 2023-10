De Laurentiis avvisa Garcia | «Mi dispiace esonerare ma nel calcio succede | con la morte nel cuore»

(Di martedì 10 ottobre 2023) De“Consto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A mequando deviqualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con lanel…”. Così Denon esonera (ma un po’ si prepara a farlo) Rudi. Il Presidente del Napoli ha parlato alla Luiss. E’ un avviso di garanzia… Denon ha problemi a parlare del “casting estivo: ne ho chiamati parecchi. Ho interrogato ThiagoMotta, ma non se l’è sentita. Ho chiamato LuisEnrique e meno male che è andato al Psg, guardate che risultati sta facendo” “Lo Scudetto? Credo che pure quest’anno fino alla fine ce lo ...

Una sfinge in tribuna. Ma sotto la barba, Dese la ride. Questa volta live e non twittando comodamente dal divano. A Bologna, con un pizzico di ironia, aveva sottolineato la ripartenza del Napoli. Mercoledì ha rafforzato il concetto ...Allegrii suoi: "Troppo entusiasmo può far male. Lukaku alla Roma A fine mercato valuteremo ... De, ieri tornato sul caso Spalletti ("mi aveva detto di voler coltivare la terra, ...

Non è il Napoli che aveva in mente. È convinto che sia una Ferrari, la sua squadra e la prova contro la Fiorentina lo ha gettato nello sconforto. Sì, ora la grande ...Al termine dell’ottava giornata di Serie A c’è spazio per la seconda pausa della Nazionali della stagione. Quest’oggi Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico dell’Italia, Luci ...