De Grandis | «L’Inter non reagisce come il Milan! Disparità psicologica»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo otto giornate di Serie A, Stefano Defa il punto su Inter e Milan. Il giornalista prova a individuare le differenze fra le prime due squadre in vetta nella classifica del campionato. REAZIONE – Nell’ultima giornata di campionatoè riuscita a portare a casa un solo punto, rimontata dal Bologna. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, lascia la vetta al Milan. Sulle due milanesi Stefano Desu Sky Sport 24, dichiara: «Mi sembra che il confine fra queste due squadre sia soprattutto di origine. Il Milan perde il derby male e tutti hanno la sensazione chesia più forte. Il Milan dovrebbe sentirsi delegittimato e invece ha una reazione forte. Anche le partite legate a un episodio, se la gioca fino all’ultimo e non si perde d’animo. Lasciando perdere il gol di ...

De Grandis: “L’Inter ha un solo limite. Dimarco Terzino sinistro più forte in Italia” fcinter1908