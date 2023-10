DAZN lancia gli eventi pay per view | accessibili solo agli abbonati

(Di martedì 10 ottobre 2023) Continua il programma di “innovazione” dell’offerta di. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, dopo aver introdotto l’abbonamento annuale e averto le carte prepagate per l’acquisto degli abbonamenti, arricchisce ulteriormente la sua offerta con glipay per. Si tratta di una novità, già sperimentata lo scorso agosto e già attiva da tempo in altri Paesi doveè presente. Vediamo tutti i dettin merito. Glipay perarrivano suDa questo mese, susono disponibili anche gliPay per. Si tratta dispeciali che possono essere acquistati con un pagamento una tantum. L’acquisto, ...

... rappresenta un'opportunità per far avvicinare sempre più tifosi a eventi e competizioni sportive selezionate, in maniera flessibile', ha commentato Stefano Azzi, CEO diItalia.Come nei paesi anglosassoni Dopo l'implementazione all'inizio dello scorso anno in USA, Canada, Regno Unito e Irlanda del servizio di pay - per - view,ha quindi annunciato l'estensione della ...

Dopo il debutto all’inizio dello scorso anno in USA, Canada, Regno Unito e Irlanda, Dazn, che continua a lavorare sul suo modello di business, ha annunciato l’arrivo del servizio di pay-per-view in ...Dazn continua a lavorare sul proprio modello di business, italiano e internazionale. Nel nostro Paese, dopo che sono state d’attualità una serie di promozioni lanciate per cercare di aumentare il ...