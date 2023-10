DAZN introduce pay-per-view in nuovi mercati come Italia | Germania e Giappone

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo l’implementazione all'inizio dello scorso anno in USA, Canada, Regno Unito e Irlanda,annuncia l’arrivo del servizio di pay-per-in.La dimensione globale che caratterizza, presente ormai in oltre 200, e le sperimentazioni effettuate di volta in volta paesi ‘pilota’ stanno permettendo alla piattaforma...

Un'annata pregiata, ma che ciimmediatamente alla nuova: venerdì 24 giugno, alle ore 12, ...del calendario del prossimo campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta tv e streaming da,...Un'annata pregiata, ma che ciimmediatamente alla nuova: venerdì 24 giugno, alle ore 12, ...del calendario del prossimo campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta tv e streaming da,...

DAZN introduce pay-per-view in nuovi mercati come Italia ... Digital-Sat News

Serie A: DAZN introduce la trasmissione dei dialoghi tra arbitri e VAR Tendenzediviaggio

Dopo l'implementazione all'inizio dello scorso anno in Usa, Canada, Regno Unito e Irlanda, Dazn annuncia l'arrivo del servizio di pay-per-view in nuovi mercati come Italia, Germania ...Milano, 10 ott. - (Adnkronos) - Dopo l’implementazione all'inizio dello scorso anno in Usa, Canada, Regno Unito e Irlanda, Dazn annuncia l’arrivo del servizio di pay-per-view in nuovi mercati come Ita ...