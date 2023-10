Dayane Mello? Sport | sonno e salute | così aiuta le donne a prendersi cura di se stesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Attività fisica,riproduttiva: Bellabeatledi see a gestire meglio laquotidiana. E sceglie per la campagna “A Modern Woman's Tale” la modella e showgirl. Monitorare la qualità e la quantità del, come pure lariproduttiva e l'attività fisica; sono solo alcune delle funzioni di IVY, un piccolo smart tracker che, istante dopo istante, ci controlla e attraverso numeri e grafici ci informa sul nostro stato di. Si tratta di un caso in cui la tecnologia puòre concretamente leneldi se ...