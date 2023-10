Daniel Radcliffe spiega qual è la cosa più spaventosa di essere padre

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 ottobre 2023), che di recente ha avuto un figlio, hatoè lapiùdi: “È francamente terrificante che al mondo ci sia unumano a cui tieni così tanto e cheunquefarà influenzerà il modo in cui mi sentirò per il resto della mia vita. Sai. è unache mette in soggezione”. L’attore inglese, noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo in Harry Potter, ne ha parlato in un’intervista a E! News dell’8 ottobre. L’attore 34 anni, e la sua compagna Erin Darke, 39, sono diventati genitori ad Aprile di quest’anno per la prima volta. Tre mesi dopo, la star inglese ha dichiarato che...