Dalla rivoluzione Iraniana alla Jugoslavia | addio a Ettore Mo | testimone del Novecento

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il mondo del giornalismo italiano perde una delle sue colonne portanti:Mo, storico inviato del Corriere della Sera eattento dei maggiori conflitti del, si è spento all’età di 91 anni. Nato nel 1932 a Borgomanero, in provincia di Novara, Mo non si è mai fermato di fronte alle difficoltà e ai pericoli che la professione di giornalista comporta, soprattutto quando si decide di raccontare da vicino guerre e rivoluzioni. La sua carriera, infatti, è stata segnata da reportage in zone di guerra e interviste a figure chiave del panorama politico e sociale mondiale, tra cui l’Iran, l’Afghanistan e la. L’inizio della carriera Il suo percorso professionale inizia con un atto di coraggio e determinazione: nel 1962, Mo si presentasede londinese del Corriere ...

La grafitematita all'industria nucleare ed allaenergetica Molte matite avevano un rivestimento di colore giallo proprio per indicare l'origine della grafite: la Cina che, ancora ..."A 50 anni esatti"guerra dello Yom Kippur", la guerra di oggi non è al confine ma all'... viste anche sul fronte ucraino, mettono ulteriormente in luce che questa non è la solita...

Si va verso la rivoluzione dei rifiuti: arriva la tariffa puntuale - Si va ... il Resto del Carlino

La rivoluzione del Matterhorn Cervino Speed Opening 2023, primo evento transfrontaliero nella storia ... Il Sole 24 ORE

Il Comune di Cupra Marittima sta lavorando per introdurre la tariffa puntuale dei rifiuti, in cui i cittadini pagano in base alla quantità prodotta. Durante il "Cupra per l'Ambiente Festival" sono sta ...I robot di Pal Robotic approdano in Italia. Il gruppo spagnolo leader internazionale nella robotica di servizio ha scelto Bari per la sua prima sede lungo lo Stivale. La nuova realtà industriale, deno ...