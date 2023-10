Dal Brighton al Napoli | De Laurentiis pronto a spendere 40 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ilsta iniziando a studiare per il futuro e per il calciomercato della prossima stagione: c’è un nome nuovo che fa impazzire De. Gli azzurri stanno vivendo una stagione certamente molto complessa, con tanti alti e bassi sia dal punto di vista dei risultati che per le prestazioni. Non ci sono stati colpi di mercato di livello nella passata sessione di trasferimenti e i tifosi sono rimasti delusi da come ha agito la società che aveva vinto lo Scudetto solo da qualche mese. Per il futuro, però, pare che la dirigenza abbia già iniziato a muovere i primi passi importanti in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a essere importanti e presenti in Champions League. Depesca dal: colpo pazzo per ilIlsta già studiando per ...