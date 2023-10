Daily Crown | dai bambini mutande a Carlo | il re ' ringrazia e apprezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Londra, 10 ott. (Adnkronos) - Una scatola piena dispedita a Buckingham Palace e la successiva risposta inaspettata del re e della regina ha riempito di felicità idi una scuola elementare britannica. Gli alunni della Holy Trinity C della E Primary Academy School di Oswestry, nello Shropshire, avevano dipinto disegni colorati sulla biancheria intima bianca per poi inviarla aper celebrare la sua incoronazione a maggio. E soltanto qualche giorno fa hanno ricevuto una lettera dimento nella quale sia il sovrano che la consorte Camilla affermano di "re particolarmente" che iabbiano dedicato del tempo per contribuire a "un'occasione davvero speciale". Salti di gioia ed entusiasmo alle stelle anche fra le maestre, che a distanza di tempo non ...