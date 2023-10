Da venerdì i corsi Lilt Firenze per smettere di fumare

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 10 ottobre 2023) Inizierà13 ottobre il corso promosso dalla Lega italiana lotta ai tumori diper aiutare i fumatori a rinunciare per sempre alle sigarette. Il Gruppo di Disassuefazione dal Fumo si svolgerà nella sededi viale Giannotti e sarà guidato dalla psicologa-psicoterapeuta Claudia Bricci. Il metodosi basa sul “gruppo” come fonte di solidarietà e sostegno reciproco ed è focalizzato a risolvere gli aspetti psicologici della dipendenza dal tabacco. Ciascun gruppo è composto da 7/8 persone, il metodo è dolce e aiuta adicon gradualità. Il corso si articola in tre fasi, la prima comprende le motivazioni personali e l’autosservazione, la seconda lo stop al fumo, la terza il mantenimento e il sostegno all’ex-fumatore. Le sedute sono sette, di un’ora e mezza ...