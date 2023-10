Da Varoufakis a Mélenchon | la sinistra schierata con Hamas | Europei criminali

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’ex ministro delle Finanze greco non condanna i terroristi palestinesi e paragona l’assedio a Gaza all’apartheid in Sudafrica. Bufera anche sul francese

Tra gli iscritti il rosso Yanis: "I criminali qui non sono quelli di Hamas, i criminali sono gli europei" . Studenti inneggiano ad Hamas, Valditara: "Finiranno in prigione"Tra gli iscritti il rosso Yanis: "I criminali qui non sono quelli di Hamas, i criminali sono gli europei" . Studenti inneggiano ad Hamas, Valditara: "Finiranno in prigione"