Da Topolino terrorista alle immagini razziste | il lancio di una nuova AI | ancora più potente e facile da usare | è finito malissimo

ha una pistola in mano . È in una cabina di pilotaggio di un aereo di linea. Davanti a lui ... l'intelligenza artificiale generativa sarà sempre pronta a generare un Mickey Mouse "". ...ha una pistola in mano . È in una cabina di pilotaggio di un aereo di linea. Davanti a lui ... l'intelligenza artificiale generativa sarà sempre pronta a generare un Mickey Mouse "". ...

Da Topolino "terrorista" alle immagini razziste: il lancio di una nuova AI, ancora più potente e facile da us… la Repubblica

Nei prossimi 12 mesi OpenAI potrebbe generare un miliardo di dollari di entrate la Repubblica

Dall-E 3, il potente strumento lanciato dalla stessa azienda che ha creato ChatGpt, ha permesso di generare foto razziste, offensive e violente. Poi è ...