Da burnout a coping e Fomo | l’Abc dei nuovi disturbi mentali

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il linguaggio del 'benessere mentale' cambia. La Giornata mondiale della salute mentale è l'occasione per passare in rassegna alcuni termini, soprattutto quelli. L'Adhd o sindrome da deficit di attenzione; Ilo sindrome da burn-out; Ilo 'Fear of missing out', la paura di essere esclusi; Mindfulness o consapevolezza; Trigger e il 'trigger warning (Tw)', la reazione stressante a immagini e storie traumatiche. Un tempo c’erano l’ansia, la depressione, lo stress a segnare il perimetro deipiù conosciuti dalla popolazione, anche solo per avere un parente o un amico che ne soffriva. Oggi, con l’avvento del web prima e dei social dopo, anche il linguaggio del ‘benessere mentale’ cambia e sono arrivatitermini ad allargare ...

