Cucciolo di cane legato ad una roccia e salvato dalle guardie Oipa | storia a lieto fine per Jazz

(Di martedì 10 ottobre 2023) Undi circa cinque mesi costretto a vivere nell’incuria, in completo isolamento,a unacon una catena stretta al collo così corta da impedirgli qualsiasi movimento, senza acqua né cibo, è statozoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali () a Blera, nel viterbese. Dopo essere stato messo in salvo e curato, ora sta bene, è ospite di un rifugio a Vetralla e cerca casa per iniziare una nuova vita e dimenticare il suo triste passato. ” Non essendo microchippato non è stato possibile identificare il proprietario, ma sono in corso indagini per risalire alla sua identità e denunciarlo per il reato di maltrattamento”, spiega la coordinatrice dellezoofiledi ...

Grazie al supporto della polizia locale il, che è stato chiamato Jazz e microchippato provvisoriamente a nome del canile che lo ospita, è stato liberato dalle guardie zoofile Oipa e ...In India, un gruppo di volontari ha avvistato casualmente undilegato a un palo sul marciapiede. Steso per terra, sconfortato e rassegnato, era in attesa che qualcuno si accorgesse di lui.

Blera - Cucciolo di cane legato ad una roccia senza cibo e nella ... Paolo Gianlorenzo

La commovente storia del cucciolo Boots, il cane appena adottato che non vuole abbandonare il corpo della pro… La Stampa

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Prova del Dna, a spese del Comune, per risalire a chi aveva causato il decesso di sei cuccioli. Furono ritrovati il 12 settembre scorso in sacco gettato in un cassonetto a Cortona (Arezzo): cinque era ...