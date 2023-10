Cuba vs Honduras – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 ottobre 2023)lotteranno per un posto tra le prime due del Gruppo B quando entrambe le squadre si affronteranno venerdi 13 ottobre in un incontro di CONCACAF Nations League all’Estadio Felix Sanchez nella Repubblica Dominicana. Nella seconda giornata, ini hanno ottenuto la loro prima vittoria in assoluto nella Lega A, sconfiggendo il Suriname per 1-0 e portandosi un punto sopra La H per il secondo posto, con quest’ultima che ha vinto per 4-0 su Grenada. Il calcio di inizio divsè previsto alle 3 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreA metà della nuova campagna di Nations League, Yunielys Castillo deve essere entusiasta di quanto mostrato dalla sua ...