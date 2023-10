Cto | notte di violenza | sputi e aggressioni in pronto soccorso

(Di martedì 10 ottobre 2023) Durante le procedure di triage per una donna neldel Cto, a Napoli, un uomo ha aggredito guardie giurate e infermiere a colpi di botte e, la scorsa, aldel Cto di Napoli: durante le procedure di triage per una donna, un uomo ha aggredito due guardie giurate

Violenza, la scorsa, al pronto soccorso deldi Napoli: durate le procedure di triage per una donna, un uomo ha aggredito due guardie giurate (5 giorni di prognosi per entrambe) e un'infermiera (5 giorni di ...Violenza, la scorsa, al pronto soccorso deldi Napoli: durante le procedure di triage per una donna, un uomo ha aggredito due guardie giurate (5 giorni di prognosi per entrambe) e un'infermiera (5 giorni di ...

In ospedale a Napoli sputi ed aggressioni in pronto soccorso Euronews Italiano

Violenza al pronto soccorso del Cto: lei ha un malore, lui aggredisce due guardie e due infermiere NapoliToday

Questa notte i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti al pronto soccorso del CTO di viale Colli Aminei. Un uomo, ancora da identificare, avrebbe aggredito il personale medico ...Violenza, la scorsa notte, al pronto soccorso del Cto di Napoli: durante le procedure di triage per una donna, un uomo ha aggredito due guardie giurate (5 giorni di prognosi per entrambe) e ...