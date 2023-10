(Di martedì 10 ottobre 2023) A distanza di oltre sei mesi dal via libera della giunta per le autorizzazioni, al tribunale di Aosta non è ancora arrivato dallail provvedimento per procedere: così il giudice monocratico ...

... senza distanziamento, fuori da un locale poi chiuso cinque giorni per violazione delle norme anti -. "Sono una parlamentare e godo dell'immunità" avrebbe detto ai due finanzieri che le avevano ...L'allora parlamentare era nel capoluogo regionale per una manifestazione contro la didattica a distanza e le misure di contenimento del- 19. Per l'accusa, Cunial, in un primo tempo, non aveva ...

Covid, manca autorizzazione Camera e slitta processo a Cunial Agenzia ANSA

La carenza di personale riguarda tutta l'Europa: all'appello mancano ... Quotidiano Sanità

Sono oltre 500 in Lombardia i casi di epilessie rare ad esordio pediatrico resistenti ai trattamenti con i tradizionali farmaci antiepilettici ma il dato epidemiologico è sottostimato ...A distanza di oltre sei mesi dal via libera della giunta per le autorizzazioni, al tribunale di Aosta non è ancora arrivato dalla Camera il provvedimento per procedere: così il giudice monocratico Mar ...