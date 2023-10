“Così sapete tutto” Pier Silvio Berlusconi | l’annuncio ufficiale dopo tutte quelle polemiche

Leggi su tuttivip

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dall’inizio del 2023, in concomitanza con gli ‘scandali’ visti al GF Vip 7 di Alfonso Signorini e l’intervento di, che nei mesi successivi ha non solo rivoluzionato tale format ma ancheil resto dei palinsesti Mediaset, non si parla d’altro che di trash televisivo. Ora è lui a parlare e infastidito. Raramente è accaduto, ma oggiha voluto mandare un piccato messaggio a coloro che continuano parlare di Mediaset e del cosiddetto trash televisivo con fare furbo. Il comunicato sta già facendo il giro online, l’ad si è discostato da chi gli attribuisce teatrini di cattivo gusto spiegando perché., la nota“Mai ...