Così le mafie straniere si muovono in Italia L’audizione di Piantedosi

Leggi su formiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le“rappresentano una componente ormai consolidata nel panorama nazionale”. Lo ha detto Matteo, ministro dell’Interno, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dellee sulle altre associazioni criminali, anche. Il ministro ha evidenziato come a seconda delle aree interesse i solidazi stranieri abbiano interazioni diverse con i sodalizini. Infatti, al Centro-Nord “le associazioni di origine straniera risultano muoversi in modo indipendente, divenendo talvolta egemoni in specifici settori delinquenziali”. Invece, nelle regioni del Sud “sembrano operare in via subordinata o, comunque, con l’assenso dellelocali”; in questo caso, letradizionali “accettano di interagire ...