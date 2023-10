Così Israele ora vuole evitare che la guerra si allarghi 

...almeno non bombarderanno i civili con la scusa di colpire i terroristi", ha aggiunto. Nelle scorse settimane Kadyrov era stato dato in fin di vita dai media ucraini. "Sono stato in, con ...No, non è. È più che mai necessario, urgente, doveroso dirlo forte e chiaro. Non è più il ... È il tempo di precise e inequivocabili scelte di campo, con, per; per noi. Hic et nunc. ...

Perché il numero dei morti israeliani è così eccezionale Il Post