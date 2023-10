Così è svanito il sogno di abbassare le armi Intervista a Fiamma Nirenstein

(Di martedì 10 ottobre 2023) La giornalista, studiosa dell’antisemitismo e del mondo mediorientale (Jewish lives matter, uscito nel 2021 per Giuntina, è il suo ultimo libro) sta vivendo in prima persona, a Ge... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... può dedicare l'attenzione e l'impegno necessari ad un settoreimportante in un Comune in ... nascondendo la polvere sotto il tappeto di una favola in cui l'incantesimo è giàper tutti. Ex ...Il bonus bici non ènel nulla. Nei mesi scorsi è entrato in vigore in alcune regioni, ma è ... In particolare si tratta di aree con popolazione superiore a 30mila abitanti,come di quelli ...

Il Nobel Parisi: “Crisi globale e boom dei social, così è svanita la fiducia nella scienza” La Stampa