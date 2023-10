(Di martedì 10 ottobre 2023) Non c'è solo Hamas a tenere sotto apprensione l'esercito israeliano. Il giorno dopo l'di sabato a Gaza, le forze armate di Tel Aviv (Idf) hanno inviato grossi contingenti al, al confine con il Libano, a ridosso delle fattorie di Shebaa e del monte Dov. L'obiettivo è contrastare le...

Il gruppo libanese conta 100mila combattenti e vuole la distruzione di Israele. I legami con l'Iran e la strategia parallela ad ...È difficile capire seintenda prendere parte alle ostilità a pieno titolo: il segretario ... Leggi Anche Striscia di Gaza: che'è e chi controlla la porzione di territorio tra Israele ed ...

Cos'è Hezbollah e perché Israele ora teme un attacco da nord Today.it

L’incognita Hezbollah per Israele: ecco cosa è e cosa vuole il movimento sostenuto dall’Iran la Repubblica

Il prezzo del gas vola del 12% negli istanti successivi alla diffusione della notizia. Attesa conferenza stampa del premier ...All’alba del 7 ottobre Hamas ha avviato a sorpresa un attacco su larga scala via terra e via aria contro Israele dalla Striscia di Gaza. Non solo con il lancio di migliaia di razzi ma sfondando le bar ...