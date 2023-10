Cosa vuole fare Hezbollah? I razzi degli alleati di Hamas dal Libano su Israele e l’ombra di un secondo fronte di guerra

(Di martedì 10 ottobre 2023) “I paesi che sono nostri fratelli vogliono mantenere ilal sicuro dalle ripercussioni della situazione esplosiva nei territori palestinesi”. Inizia così, il breve comunicato che il primo ministro reggente del, Najib Mikati, ha rilasciato nel tardo pomeriggio del 9 ottobre, mentre a poche decine di chilometri a sud di Beirut l’inferno prendeva nuovamente forma. Parole e toni – “la tranquillità e la stabilità sono le priorità del governo” – che raccontano della nota prudenza nel sintetizzare la pluralità delle opinioni delle diverse anime del, pur definendo l’operazione dicome una “conseguenza inevitabile dell’approccio israeliano alle istanze e alle legittime aspirazioni palestinesi”, ma anche uno Stato in debilitante stand-by, che spera nel senso di responsabilità altrui, affaticato dalla ...

Hamas, che cos’è e cosa vuole RSI.ch Informazione

Cosa è Hamas, cosa vuole ottenere, chi lo finanzia e chi lo ritiene un movimento terroristico Virgilio Notizie

Un addio pieno di sofferenza per l'ormai ex direttore sportivo dei tiburtini, che ci ha comunque tenuto a ringraziare la sua squadra, il tecnico, e soprattutto i tifosi ...Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, che controllano il 92,9% del mercato in Europa, sono le agenzie di rating più importanti.