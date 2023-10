Cosa hanno trovato i soccorritori nei kibbutz assaltati da Hamas | “Un massacro sistematico | alcuni bimbi decapitati” I racconti su Telegram

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le prime “squadre di risposta rapida” arrivate per bonificarli descrivono le scene sempre allo stesso modo: “Un”. NeiAlumin, Be’eri, Re’em, Kfar Aza. “Andiamo di casa in casa e vediamo famiglie massacrate nelle loro camere da letto e nei loro salotti”. Incasiincendiato le case, in diverse abitazionidistrutto tutto, molte volteinfierito sui corpi già esanimi. Le chatdelle unità spedite nei villaggi al confine con la Striscia di Gaza, assaltate dai gruppi armati di, sono un viaggio nell’abisso. Foto e video raccontano la ferocia con la quale i terroristi si sono accaniti sugli abitanti e la devastazione chelasciato dietro di sé. Era tutto ...

...sarebbe successo. Ovvero, centinaia di terroristi che penetrano dalla Striscia di Gaza in Israele, buttano giù barriere, entrano negli insediamenti e uccidono quasi 1.000 israeliani. Ne...... con i maranza che dalle periferie con la metro verde e lilla calano in centro, per capiresta succedendo oggi, e perché criminalizzare un genere musicale solo perché un paio di trapper...

A Matera intensificati i controlli della Polizia: ecco cosa hanno ... Matera News

Cosa hanno trovato i soccorritori nei kibbutz assaltati da Hamas: “Un massacro sistematico, alcuni… Il Fatto Quotidiano

Gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma non ci stanno a essere etichettati come amici dei terroristi solo perché sostengono il popolo palestinese e lanciano l'allarme "libertà di espressione" ...Alla domanda di chiarire chi avrebbe fatto questa ricognizione Zamperini ha risposto ... un voto su cui stamattina interrogava i banchi della maggioranza: «In nome di cosa dobbiamo far stare male i ...