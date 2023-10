“Cosa hanno fatto a neonati e bambini” Israele | la scoperta agghiacciante dei soccorsi | “Orrore inimmaginabile”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Guerra tra Hamas esenza fine. Dalle 6:30 di sabato 7 ottobre in Medio Oriente si è tornati a combattere. Ad oggi, martedì 10 ottobre, i razzi continuano ad essere lanciati dalla Striscia di Gaza mentre proseguono gli attacchi dell’aviazione israeliana. Insi contano oltre 900 morti e più di 2.000 feriti, mentre a Gaza le vittime sono 687 e almeno 3.726 feriti. Intanto c’è preoccupazione anche per i numerosi ostaggi catturati da miliziani di Hamas. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha dichiarato alla Cnn che la minaccia di esecuzioni di ostaggi “deve essere presa sul serio a causa della barbarie di cui Hamas ha già dimostrato di essere capace”. La prima tranche di aiuti militari americani è in viaggio verso. Inoltre presto il presidente degli Stati ...

