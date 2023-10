Ilsta comunque procedendo attorno al rettorato all'interno dell'università: "Nessun ...passo indietro finché Polimeni e il Senato accademico non ritireranno la mozione contro la Palestina...Dopo l'inno contro Giorgia Meloni , quelloHamas . Ce ne sono di video che dovrebbero far imbarazzare Maurizio Landini , la sua Cgil e ...reddito per non cadere (o scadere) nel peggio che un...

Corteo pro Palestina, momenti di tensione alla Sapienza Euronews Italiano

A New York sfila il corteo pro-Palestina: bruciata una bandiera ... La Voce di New York

Il corteo sta comunque procedendo attorno al rettorato all'interno ... "Non faremo un passo indietro finché Polimeni e il Senato accademico non ritireranno la mozione contro la Palestina pro Israele.Dopo l'inno contro Giorgia Meloni, Quarta Repubblica pizzica i manifestanti al corteo della Cgil che lodano i miliziani palestinesi ...