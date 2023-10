Corri nudo come un pagliaccio! E aggiungilo alla querela! | Parenzo-Orsini | la rissa deflagra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tra David, giornalista e co-conduttore de La Zanzara su Radio 24 ed il professor Alessandronon corre certo buon sangue. Tra i due c'è addirittura una diatriba legale in corso,rivelato dallo stesso professore associatoLUISS: “Ho querelato Davidper avermi definito ripetutamente feccia intellettuale a Radio 24. Non è facile fronteggiare questa ondata di diffamazione, soprattutto per un uomo assorbito dallo studio. Non ho tempo, ma devo difendermi”, aveva scritto il professore in un post di Facebook. Tutto questo perché le loro posizioni prima sul conflitto russo-ucraino e poi su quello israelo-palestinese sono decisamente opposte e la replica di, infatti, non si era fatta attendere su X: “Senza parole! Cioè la colpa sarebbe di Netanyahu. È ...