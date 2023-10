Controlli della Polizia | 2 persone denunciate

Leggi su lortica

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nella notte tra sabato e domenica scorsi ladi Stato di Arezzo, fuori dal casello dell’Autostrada del sole, ha effettuato una serie difinalizzati a contrastare il pericolosissimo fenomeno dell’usodroga e dell’alcol al volante, per prevenire gli incidenti. LaStradale aretina insieme al Medico e al personale sanitarioQuestura di Arezzo, ha eseguito 98che hanno portato alla denuncia di 2sorprese alla guida in stato di ebrezza alcolica. Per tutti e due è scattato il ritiro immediatopatente di guida, per la successiva sospensione. Durante isono stati sorpresi 3 automobilisti alla guida di auto non in regola con la revisione e, perciò, potenzialmente pericolose ...