Continua l’azione dell’Anticiclone Africano | quando torna la Pioggia?

In più unadi forza che si svilupperà sotto i riflettori ... Carri armati e truppe'assedio di Gaza dovrebbe scattare nelle ... Nessuna mediazione Sul campo la situazione è inevoluzione ......un punto in cui la sua risoluzione attraversomilitare è ...Uniti non votano per un ulteriore stanziamento di fondi per'... Nel settore Kupyansky'esercito russoad avanzare in ...

Un nuovo patto Repubblicano Azione