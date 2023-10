Contenuti illegali e disinformazione | stoccata dell' Ue contro Elon Musk

Curiosità: Instagram è un servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet. Nel 2012 Facebook, Inc. la acquistò per 1 miliardo di dollari. L'applicazione web, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, è stata lanciata il 6 ottobre 2010; inizialmente disponibile solo su sistema operativo iOS, è poi divenuta compatibile per iPhone, iPad o iPod touch con sistema operativo iOS 3.1.2 o superiore. Dal 3 aprile 2012 è stata resa disponibile anche per i dispositivi con sistema operativo Android, dalla versione 2.2 o superiore. Il 21 novembre 2013 è stata pubblicata la versione per Windows Phone, mentre il 28 aprile 2016 è diventata compatibile anche per la versione Windows 10 Mobile. Nell'ottobre 2016 è stata resa disponibile per tablet PC con Windows 10.