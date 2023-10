Conte sul Napoli | “Ho scelto di riposarmi | ma nel calcio può succedere di tutto” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Antonioai microfoni di Sky, con Gianluca Di Marzio, ha parlato del suo futuro e delle voci che lo collegano al. Notizie. Antonio, presente all’evento per i 100 anni della famiglia Agnelli come proprietari della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato del suo futuro da allenatore. Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha colto l’occasione per interrogaresulle insistenti voci che lo collegano alcome possibile futuro allenatore. Alla domanda,ha risposto: “Ho fatto una scelta precisa, fermandomi col Tottenham. Per ora c’è volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possonotantissime cose.” Quando Di Marzio ha cercato ...