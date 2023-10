Conte-Napoli | rivelazione in diretta | l’annuncio fa sognare i tifosi

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il futuro di Rudi Garcia alè sempre più in bilico: tra i tanti nomi fatti per sostituire il francese c’è anche quello di Antonio-Fiorentina ha lasciato parecchi strascichi nell’ambiente partenopeo. Un’altra pesante sconfitta, la seconda in casa (terza considerando anche il match di Champions League con il Real Madrid) eche chiedono nuovamente l’esonero di Rudi Garcia. Ilsceso in campo al Maradona è lo stesso visto nelle uscite con Genoa, Braga e Lazio, tornando indietro di dieci passi dopo le belle prestazioni disputate con Udinese, Lecce e Real Madrid. Una situazione particolare che ha indispettito anche il presidente Aurelio De Laurentiis, adesso meno fiducioso dell’operato di Garcia. Nonostante le tante voci delle ultime ore, la società sembra abbia deciso di ...

Il Napoli e Aurelio de Laurentiis hanno confermato la fiducia a Rudi Garcia, ma solo a tempo. In caso la situazione azzurra non migliori, si prospetta ...Non c'è pace per Rudi Garcia, di nuovo finito in discussione dopo la sconfitta con la Fiorentina. La posizione dell'allenatore è al vaglio del presidente De Laurentiis, preoccupato dall'andamento dell ...