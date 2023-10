Conte M5s | ' Il carovita esplode ma Giorgia Meloni taglia i sostegni ai più deboli'

(Di martedì 10 ottobre 2023) Giuseppescrive a, con un post su Facebook intitolato "La lista della spesa di", il leader del M5s elenca i provvedimenti scriteriati della destra che mette in ginocchio ...

Giuseppescrive a Giorgia Meloni, con un post su Facebook intitolato "La lista della spesa di Giorgia", il leader delelenca i provvedimenti scriteriati della destra che mette in ginocchio un'ampia ...Appello del Foglio firmato da tutte le forze politiche tranne che dal partito diIn tempi di scontro politico senza esclusione di colpi, nessuno lo dava per scontato. Invece il sostegno a Israele nella crisi scoppiata il 7 ottobre ha messo d'accordo praticamente tutto l'arco ...

Israele, Conte: “Il M5S condanna gli attacchi terroristici ma i palestinesi hanno diritto a una… Il Fatto Quotidiano

Intifada grillina: missioni, convegni e selfie del M5s con l'onlus vicina a Hamas Il Foglio

I parenti serpenti del M5S: il vicepresidente Riccardo Ricciardi, (“L’importante è unirsi con il Paese”), Vittoria Baldino, anche se certo, manca lui, Giuseppe Conte, che ha preferito un incontro ...Conte contro i provvedimenti di Giorgia Meloni: "Taglio dei sostegni a chi si trova in difficoltà, taglio degli aiuti contro il caro-carburante, no al salario minimo legale per chi è sottopagato, sì a ...