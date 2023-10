Conflitto in Israele | possibile aumento per bollette e benzina

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il vento di guerra in Medio Oriente sembra trascinare con sé nuovi problemi riguardo la questione energetica. In queste ore è stato deciso lo stop al giacimento di gas naturale di Tamar, a largo di Gaza, per ragioni di sicurezza. Decisione presa dalle autorità israeliane ma che si sta ripercuotendo sulle quotazioni del metano. LEGGI ANCHE: Meloni avverte: “Rischio attentati anche in Italia”. I luoghi più a rischio Petrolio fino a 150 dollari al barile Nel frattempo il ministero delle Imprese fa sapere che in Italia è discretamente elevata l’allerta sui prezzi dei carburanti. Gli analisti di Goldman Sachs, dal canto loro, mettono in guardia da unaescalation nella regione con coinvolgimento dell’Iran: il petrolio, avvertono, potrebbe spingersi fino a 150 dollari al barile. Adolfo Urso durante un’intervista a Mattina 24 su Rainews 24 ha dichiarato: ...