Condò | “Milan-Juventus ci dirà la verità sulle due grandi di Serie A”

Al Ferraris, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Genoa e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Ferraris, Genoa e Milan si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A ...

Tenera è la pausa per la Fiorentina più credibile ed efficace dell'era moderna, ricca di talento diffuso e guidata con coraggio da Vincenzo Italiano . È presto per dire se il sacco di Napoli valga il ......capolista tra Furlani ultrà e la rabbia del Genoa Giroud e gli altri, portieri per un attimo e spesso anche decisivi Le partite in diretta: Napoli - Fiorentina , Cagliari - Roma 10 in: ...